Consiliul Concurentei: Reducerea accizelor carburantilor s-a transmis integral in pretul de la pompa

Stiri pe aceeasi tema

- Reducerea accizelor cu 32 bani/litru (inclusiv TVA), aplicata de la 1 ianuarie 2020, atat pentru benzina, cat și pentru motorina, s-a transmis integral in prețul carburanților la pompa- este concluzia Consiliului Concurenței, in urma monitorizarii realizate prin intermediul platformei „Monitorul Prețurilor”.…

- Consiliul Concurentei va monitoriza piata carburantilor, astfel incat eliminarea supraaccizei sa duca la o scadere corespunzatoare a preturilor in benzinarii, a declarat, pentru Agerpres, Bogdan Chiritoiu, presedintele autoritatii de concurenta.

- Concurenta va monitoriza piata carburantilor dupa eliminarea supraaccizei, astfel incat consumatorii sa beneficieze de iefiniri Consiliul Concurentei va monitoriza piata carburantilor, astfel incat eliminarea supraaccizei sa duca la o scadere corespunzatoare a preturilor in benzinarii, a declarat Bogdan…

- Companiile petroliere asteapta miscarile strategice ale liderului pietei, OMV Petrom, pentru a decide modul in care modifica pretul carburantilor, se arata in raportul anual al Consiliului Concurentei privind evolutia concurentei in sectoare-cheie, dat publicitatii luni. "Atat la benzina…