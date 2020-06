Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei: Liberalizarea pietei gazelor va genera preturi mai mici. Consumatorii trebuie sa aiba increderea ca pot schimba in mod liber furnizorul Consiliul Concurentei atrage atentia ca, in contextul liberalizarii pietei gazelor pentru consumatorii casnici, atat pe palierul angro, cat si…

- Din data de 8 iunie, ușile centrlor comerciale din țara se vor redeshide. Anunțul a fost facut de premierul, Ion Chicu, potrivit caruia, inchise vor ramine doar unitațile comerciale cu profil de alimnetație publica și divertisment. Ion Chicu a mai anunțat ca, din 1 iunie, Agenția Servicii Publice va…

- CFR Calatori a transmis printr-un comunicat de presa ca va repune in circulație trenurile care al caror mers a fost temporar suspendat in perioada starii de urgența și a starii de alerta. Citește ediția de iunie a revistei Unica. O gasești AICI . Reprezentanții CFR recomanda tuturor calatorilor sa…

- Centrele comerciale din Abu Dhabi au inceput sa isi redeschida usile pentru un numar restrans de clienti de la inceputul lunii mai, pe masura ce Emiratele Arabe Unite reduc masurile de izolare impuse in urma cu mai bine de o luna pentru a combate noul coronavirus, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.…

- Managerul Muzeului National de Istorie Naturala "Grigore Antipa", Luis Ovidiu Popa, considera ca regulile si conditiile de distantare sociala in cazul redeschiderii muzeelor ar trebui definite printr-un act normativ, fiind necesara o diferentiere intre muzeele in aer liber si cele in spatii inchise.…

- Nave, trenuri sau pesteri. Traderii de petrol cauta cu disperați spatii de depozitare, dupa ce pandemia a umplut pana la refuz depozitele convenționale Traderii de petrol au probleme in a gasi suficiente nave, trenuri, caverne si conducte in care sa stocheze combustibili, intr-un moment in care facilitatile…

- Consiliul Concurentei recomanda companiilor implementarea unor masuri pentru gestionarea cat mai eficienta a crizei generate de pandemia de coronavirus, astfel incat sa se asigure echilibrul pietei.

- "Retailerii care functioneaza in centrele comerciale de tip mall - cu exceptia magazinelor alimentare si a farmaciilor - vor pune in aplicare urmatoarele masuri preventive: 1. Invocarea Pandemiei COVID-19 ca un eveniment fortuit ce reuneste atat forta majora, cat si cazul fortuit si, pe cale de consecinta,…