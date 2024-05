Consiliul Concurentei a anunțat, lansarea, in scurt timp, a unei variante simplificate a ,,Monitorului preturilor”, care va contine doar produsele de baza ale caror preturi au fost plafonate prin ordonanța de Guvern. „Stiti ca avem un Monitor al preturilor la alimente foarte mare. Avem toate magazinele din tara, cu toate produsele alimentare, deci e gigantic, […] The post Consiliul Concurenței pregatește un ,,mercurial” simplificat, exclusiv pentru produsele de baza, cu preț plafonat appeared first on Puterea.ro .