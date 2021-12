Stiri pe aceeasi tema

- Plafonarea prețului polițelor RCA. Aceasta este soluția pe care o vede un grup de parlamentari romani la explozia tarifelor la asigurarile auto obligatorii, in condițiile in care unii șoferi ajung sa dea aproape dublu pe aceași polița fața de acum 11 luni. O astfel de masura este riscanta și poate atrage…

- Proiectul de plafonare a tarifelor de referinta la RCA nu este in concordanta cu Tratatul de functionare a Uniunii Europene si cu legislatia europeana incidenta in domeniul asigurarilor si risca sa atraga deschiderea unei noi proceduri de infringement impotriva Romaniei in domeniul legislatiei de…

- Proiect de lege pentru plafonarea tarifelor RCA. Inițiatorii cer sancțiuni mai dure pentru firmele de asigurari Un proiect de lege depus la Senat prevede plafonarea tarifelor RCA și eliminarea posibilitații de sancționare doar cu avertismente pentru asiguratori, ci cu amenzi intre 50.000 de lei și 500.000…

- In 14 zile, peste 175000 de romani au semnat pana acum pentru susținerea proiectului de lege depus de PSD, in Parlament, pentru plafonarea prețurilor la electricitate și gaze. Iar campania continua. «Foarte mulți ialomițeni s-au alaturat, impreuna cu alți cetațeni din toate colțurile țarii, acestei…

- Persoanele fizice vor primi o compensare de 21 de bani/kWh, in perioada 1 noiembrie 31-martie. Aceasta se va aplica celor cu un consum total de 1.500 kWh. La gaze, compensarea este de 25% din factura, in aceeași perioada, pentru un consum de maximum 1.000 metri cubi. Scaderea prețului se va vedea direct…

- Pietele de gaze naturale si de energie electrica se confrunta cu o situatie fara precedent, la nivel european si local. Specialistii considera ca amanarea platii facturilor si plafonarea preturilor la energie ar putea crea efecte negative in lant.

- Parlamentarii discuta luni masurile prin care Guvernul vrea sa tina sub control explozia preturilor la electricitate si gaze. PSD cere parlamentarilor, prin vocea Gabriele Firea, sa susțina soluțiile propuse de partid in ceea ce privește plafonarea prețurilor la energie. Proiect de lege depus de PSD…

- Amanarea platii facturilor sau plafonarea preturilor la energie vor avea efecte negative in lant, iar solutiile sunt reducerea sau scutirea de la plata TVA aferenta energiei si gazelor, se arata intr-un comunicat al Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania (AFEER). Asociatia Furnizorilor de…