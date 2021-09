Stiri pe aceeasi tema

- Minister of Foreign Affairs Bogdan Aurescu announced that 139 Afghan citizens arrived in Romania, from Pakistan, on Thursday, on board of a Tarom plane. “Today, most of the Afghan citizens, ‘our’ Afghans, who were evacuated by Romania from Afghanistan, have just arrived in Romania, as I told them (…).…

- Polițiștii de frontiera din județul Satu Mare au descoperit, in noaptea de miercuri spre joi, o drona cu care erau transportate colete cu țigari de contrabanda din Ucraina in Romania. Descoperirea a fost facuta de politistii de frontiera din cadrul Sectorului PF Halmeu, aflati in misiune de supraveghere…

- Aflarea vechimii in munca este la indemana oricarui salariat din Romania. Trebuie doar urmați cațiva pași, o data ce a fost creat un cont de utilizator pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Avocat.net a detaliat intreaga procedura. Inainte de orice, trebuie sa iți faci un cont online…

- Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, are rezultate foarte bune pentru primele șase luni ale anului, in contextul precipitațiilor abundente și al prețurilor ridicate la energie electrica, potrivit unei analize publicate de Economica.net. Compania a produs in primele…

- Romania a inregistrat un consum record de energie electrica, miercuri, 28 iulie, de peste 7.700 MW, din cauza caniculei, mult peste ceea ce produce Transelectrica. Potrivit companiei, productia de energie electrica la nivel national era joi dimineata de circa 6.400 MW ceea ce ar insemna ca Romania ar…

- Consiliul Concurenței analizeaza patru sectoare digitale din Romania, pentru a evalua caracteristicile acestora și impactul pe care il au asupra concurenței. Cele patru sectoareanalizate sunt: servicii de intermediere a livrarilor online; servicii de intermediere online a cazarilor, servicii de comercializare…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza patru sectoare digitale, la nivelul Romaniei, pentru a evalua caracteristicile acestora si impactul pe care il au asupra concurentei. Cele patru sectoare analizate sunt: servicii de intermediere a livrarilor online; servicii de intermediere online a cazarilor, servicii…

- Valorile consumului national de energie in sezonul verii au atins cote maxime istorice miercuri, depasindu-le pe cele inregistrate vineri, 25 iunie, anunta Transelectrica intr-un comunicat de presa. Pe fondul conditiilor meteo caniculare, consumul mediu al zilei de miercuri a fost cu 132 de MW mai mare…