- "Tinta noastra este ca lucrurile sa mearga bine in toamna, cand incepe sezonul rece si cand consumul creste. Va dura ceva timp pana cand ne hotaram fiecare unde sa ne facem contractul, pana cand toti consumatorii interesati vor dobandi cunostintele necesare, deci avem cateva luni la dispozitie ca…

- Consiliul Concurentei deruleaza o investigatie preventiva pe piata gazelor, pentru a vedea daca furnizorii au tentative de blocare a consumatorilor care vor sa se mute la alta companie, urmand ca peste aproximativ o luna sa decida in ce fel va interveni in piata, a declarat, marti, Bogdan Chiritoiu,…

- Consumatorii de gaze ar trebui sa schimbe furnizorul actual cu cel care are pretul cel mai bun, in conditiile in care exista pe piata oferte cu tarife mai mici chiar si cu 15%, iar diferenta poate echivala cu factura pentru o luna de iarna, a declarat, marti, Niculae Havrilet, secretar de stat in Ministerul…

- ​Ministrul economiei Virgil Popescu a criticat din nou furnizorii de gaze care nu vor sa reduca prețurile începând cu 1 iulie când va fi liberalizata piața. Aceasta în condițiile în care prețul gazului la producator a scazut foarte mult. Ministrul a spus ca în cazul…

- Consiliul Concurentei: Liberalizarea pietei gazelor va genera preturi mai mici. Consumatorii trebuie sa aiba increderea ca pot schimba in mod liber furnizorul Consiliul Concurentei atrage atentia ca, in contextul liberalizarii pietei gazelor pentru consumatorii casnici, atat pe palierul angro, cat si…

- Președintele Consiliului Concurenței despre liberalizarea pieței gazelor Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, în studioul Radio România Actualitați. Foto: Arhiva Piața gazelor naturale se liberalizeaza de la 1 iulie pentru consumatorii casnici. Pâna…

- Consiliul Concurentei considera ca liberalizarea pietei gazelor, de la 1 iulie, trebuie sa conduca la preturi mai mici. Conform unei analize realizate de Asociația Energia Inteligenta (AEI), 3,4 milioane de consumatori au dreptul de a-și renegocia contractele odata cu trecerea pe piața libera, insa…

- Furnizorii de gaze vor sa încheie contracte de la 1 iulie, când se liberalizeaza piața, la aceleași tarife de pâna acum, stabilite în regim reglementat, deși prețul de achiziție al gazelor va fi mai mic. Ministrul economiei Virgil Popescu spune ca este o golanie ce fac furnizorii.…