"Consiliul Concurentei recomanda autoritatilor competente elaborarea unor reglementari indrumatoare, eventual grupate intr-un ghid unic, care sa permita operatorilor accesul la un proces transparent de autorizare si control in domeniul tratarii si eliminarii deseurilor medicale", arata autoritatea de concurenta. Autoritatea de concurenta a facut aceasta recomandare in urma derularii unei anchete sectoriale pe piata serviciilor de tratare si eliminare a deseurilor medicale, in cadrul careia a constatat ca legislatia specifica este ambigua si incompleta, iar modul de aplicare si interpretare de…