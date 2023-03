Stiri pe aceeasi tema

- Industria asigurarilor se confrunta cu multe probleme, fiind cea mai sanctionata de catre Consiliul Concurentei, care a transmis o serie de propuneri pentru a corecta deficientele legislative existente, a declarat, pentru Agerpres, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu."Sunt mai multe…

- Industria asigurarilor este cea mai sanctionata de catre Consiliul Concurentei, insa amenzile trebuie insotite si de corectarea unor deficiente legislative pentru ca piata sa poata functina mai eficient, a declarat presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu.

- „Am discutat saptamana trecuta cu Nicu Marcu, președintele ASF, urmeaza sa se finalizeze controlul la Euroins și joi, așa am fost informat, ar urma sa fie prezentate concluziile raportului de control”, a declarat miercuri premierul Nicolae Ciuca, inainte de inceputul ședinței de Guvern.

- ”Interesele producatorilor locali si ale fermierilor din lantul de aprovizionare agro-alimentar, dar si cele ale consumatorilor vor fi mai bine protejate prin regulamentul aprobat recent de Guvern. Acesta interzice o serie de clauze contractuale si stabileste procedurile de investigare si solutionare…

- Bogdan Chirițoiu, șeful Consiliului Concurenței spune ca investigația se va termina la sfarșitul acestui an sau mai probabil la inceputul anului viitor. “La investigația privind ROBOR am strans un volum mare de date. Am avut 9 echipe trimise, 60 de oameni. Tot personalul nostru din toate sectoarele…

- In jur de 200 de angajați ai Consiliului Concurenței au salarii neschimbate de zece ani. Este vorba despre inspectorii de concurența, care au funcții de execuție, și care au venituri nete intre 6.000 lei și 8.000 lei pe luna, conform lui Bogdan Chirițoiu, președintele autoritații de concurența. Comparativ,…

- Consiliul Concurenței are probleme cu atragerea de resurse umane, in condițiile in care salariile angajaților cu funcții de execuție, nu au mai crescut de 10 ani, a declarat joi Bogdan Chirițoiu. Acesta a spus ca nu e vorba de el sau de membrii Consiliului, toți cu salarii de demnitari, ci de inspectorii…

- Consiliul Concurenței a strans un volum mare de date in invetigația privind posibile ințelegeri intre cele 10 banci pentru fixarea ratei dobanzii ROBOR, la un nivel cat mai ridicat, peste jumatate din personalul de investigații participand la acest proces, a declarat joi Bogdan Chirițoiu, președintele…