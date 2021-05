Stiri pe aceeasi tema

- Șase companii petroliere fac jocurile pe piața petroliera, unde mai degraba sunt partenere, decat concurente. Aceasta este doar una dintre constatarile raportului preliminar al Consiliului Concurentei privind situația de pe piata petroliera, scrie mold-street.md .

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Barentz International B.V. intentioneaza sa preia compania Noack & CO GmbH”, a informat autoritatea de concurenta. In urma analizei acestei concentrari economice, Consiliul Concurentei a constatat ca operatiunea notificata nu ridica obstacole semnificative…

- Republica Moldova se dorește a fi mai aproape de Uniunea Europeana, implementand standarde și politici in acest sens. Totodata, la nivel de executare, presiunea Rusiei ramane in continuare una accentuata. Acest subiect a devenit și titlu in presa internaționala. Despre asta scrie Washington Post…

- Consiliul Concurentei deruleaza o investigatie privind un posibil abuz de pozitie dominanta al companiei Telekom Romania Communications SA pe piata serviciului de emitere a avizului tehnic de amplasament. Pentru a obtine autorizatie de construire sunt necesare avize de la administratorii/furnizorii…

- Telekom Romania Communications SA este investigata de Consiliul Concurentei pentru un posibil abuz de pozitie dominanta pe piata serviciului de emitere a avizului tehnic de amplasament, a anuntat autoritatea de concurenta, intr-un comunicat de presa transmis, joi, AGERPRES. "Pentru a obtine autorizatie…

- Consiliul Concurentei are in derulare o investigatie privind un posibil comportament anticoncurențial al unor companii care activeaza pe piața comercializarii și execuției mijloacelor de semnalizare rutiera din Romania. Autoritatea de concurența are indicii ca 15 companii, care au participat la procedura…

- "Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Grunenthal Pharma Gmbh & Co. Kg intentioneaza sa preia unele drepturi si active asociate brandului Crestor TM in Romania", a anuntat autoritatea de concurenta. "Ca urmare a evaluarii efectelor concentrarii economice, Consiliul Concurentei a constatat…

- "Consiliul Concurentei a acceptat angajamentele asumate de Hidroelectrica pentru a elimina ingrijorarile de natura concurentiala in cadrul identificate investigatiei privind un posibil abuz de pozitie dominanta pe piata productiei si comercializarii energiei electrice. Angajamentele vizeaza modul in…