Consiliul Concurenței investighează Electrica și CEZ pentru practici anticoncurențiale în liberalizarea pieței energiei Consiliul Concurentei a efectuat, miercuri, inspectii inopinate la sediile companiilor Electrica si CEZ, suspectând practici anticoncurentiale privind blocarea migratiei consumatorilor de la un furnizor la altul, în contextul liberalizarii pietei, au declarat, miercuri, pentru Agerpres, surse din sectorul energetic.



"Cele doua companii sunt suspectate de faptul ca ar fi blocat migrarea consumatorilor spre alti furnizori din piata. Una dintre practici ar fi fost amenintarea consumatorilor de catre compania de distributie din grupul Electrica, respectiv CEZ, ca întreruperile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

