Stiri pe aceeasi tema

- Centrele medicale au inca o concurența serioasa pe piața de servicii de profil. Cu o investiție ce ar putea sa ii faca invidioși chiar și pe cei mai mari jucatori de pe piața medicala din Romania, Centrul Medical SOFIMAR, situat in centrul Bucureștiului, pe Strada Justinian, nr. 3, și-a marcat prezența…

- Consiliul Concurentei a sanctionat 65 de companii si o asociatie cu amenzi totale in valoare de peste 130 milioane de lei aprox 26 milioane de euro pentru participarea la o intelegere pe piata serviciilor de intretinere si reparare a autovehiculelor din Romania.Potrivit unui comunicat al Consiliului…

- Consiliul Concurenței a sancționat 65 de companii și o asociație cu amenzi totale in valoare de peste 130 milioane de lei (aprox 26 milioane de euro) care ar fi participat la o intelegere pe piata serviciilor de intretinere si reparare a autovehiculelor din Romania.

- Trei companii și un broker de asigurari au fost amendați pentru ințelegeri anticoncurențiale pe piața asigurarilor de aviație din Romania de Consiliul Concurenței. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Ministerul sanatații a lansat in dezbatere publica “Strategia naționala de sanatate in perioada 2022 – 2030,” un document necesar in contextul nevoii de modernizare și de profesionalizare a acestului domeniu vital vieții. Necitind soluțiile, impotriviștii arunca, ca deobicei, cu vitriol. „Coplata” nu…

- ”Grupul Memorial Healthcare, una dintre cele mai cunoscute retele medicale din Turcia in special pentru tratamentele complexe oncologice si transplant, intra pe piata din Romania achizitionand Spitalul de Oncologie Monza din Enayati Medical City. Orasul dr Wargha Enayati a fost gandit ca destinatia…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care MedLife preia grupul Medici’s”, informeaza autoritatea de concurenta. MedLife SA este un operator privat de sanatate, cu clinici in mai multe orase din Romania. Compania este listata la Bursa de Valori Bucuresti. Grupul Medici’s activeaza pe piata…

- In cazul in care esti la inceput de drum in ale afacerilor si nu stii de und sa incepi, aceasta poate fi o afacere foarte buna. Majoritatea persoanelor se orienteaza, din pacate, spre a incepe afaceri pe care le gasesti peste tot. Este foarte greu sa iesi in fata si sa dezvolti la nivel inalt un business…