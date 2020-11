Stiri pe aceeasi tema

- ​Cererea de vaccin gripal a crescut foarte mult în acest an fața de cel trecut, ceea ce a condus la o majorare cu aproximativ 50% a numarului de doze comercializate atât prin Programul Național de Sanatate, cât și pe piața libera, arata o analiza publicata miercuri de Consiliul Concurenței.…

- Atunci cand vaccinul anti-Covid-19 va fi disponibil in Romania acesta va fi administrat in prima faza unor persoane care indeplinesc anumite criterii. Premierul Ludovic Orban a precizat ca nu s-a stabilit ca miniștrii, secretarii de stat sau functionarii sa aiba prioritate la vaccinare. „A fost o adresa…

- Comisia Europeana prezinta etapele principale pentru strategiile de vaccinare impotriva Covid-19, in vederea pregatirii Uniunii Europene și a cetațenilor sai pentru momentul in care va fi disponibil un vaccin sigur și eficace. Comisia Europeana a prezentat, joi, principalele elemente care trebuie luate…

- Primele 6380 de doze de vaccin antigripal au ajuns la inceputul saptamanii in județul Ialomița. In cel mai scurt timp, acestea vor fi distribuite in cabinetele medicilor de familie. Persoanele care nu sunt incluse in grupele de risc iși pot achiziționa vaccinul din farmacii. Incepe marea vaccinare Ministerul…