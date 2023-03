Consiliul Concurenţei: Fermierii şi producătorii vor fi mai bine protejaţi prin regulamentul care vizează practicile comerciale neloiale agro-alimentare ”Interesele producatorilor locali si ale fermierilor din lantul de aprovizionare agro-alimentar, dar si cele ale consumatorilor vor fi mai bine protejate prin regulamentul aprobat recent de Guvern. Acesta interzice o serie de clauze contractuale si stabileste procedurile de investigare si solutionare a sesizarilor privind practicile neloiale ale marilor comercianti, dar si amenzile pentru incalcarea legii”, anunta autoritatea de concurenta. Regulamentul clarifica termenii si expresiile utilizate pentru a identifica practicile comerciale neloiale si reglementeaza procedura de solutionare a sesizarilor,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

