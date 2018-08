Stiri pe aceeasi tema

- Schimbari de actionariat in cadrul Nordic Group, dupa ce familia Moldoveanu preia pachetul majoritar al Nordic Food si Nordic Logistic, companii romanesti specializate in import, marketing si distributie de produse alimentare premium. Tranzactia a fost...

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind posibila trucare a unor licitatii publice organizate de Consiliul Judetean Botosani, pentru perioada 2013-2018, privind contractele pentru programul Cornul si Laptele. Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind posibila…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Ringier Sportal SRL preia activele folosite la editarea ziarului Gazeta Sporturilor GSP , potrivit unui comunicat.Ringier Sportal SRL este o companie ai carei asociati sunt Ringier AG si Digital Ventures Ltd. Ringier AG face parte din Grupul Ringier,…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzacția prin care Al Dahra Agriculture LLC. din Emiratele Arabe Unite a preluat compania Agricost SA Braila. Agricost SA activeaza in sectorul agricol, avand in concesiune de la statul roman teren agricol in Insula Mare a Brailei. Agricost are ca activitate principala…

- Compania TAROM anunța intarzieri pe toate cursele din cauza indisponibilitații sistemului (DCS) SITA, la nivel global.Operațiunile de Check-In și Boarding sunt suspendate pana la rezolvarea problemelor care fac sistemul SITA nefuncțional. Citește și: Abia acum s-a aflat: Adevarul despre…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care ABC Medicover Holdings B.V. preia companiile din Grupul Pelican, respectiv Pelican Impex S.R.L., Pelican Servicii S.R.L., Diagnostica S.R.L., Via Sana S.R.L., Farmacia Vitamina S.R.L. si Optica Pelican S.R.L.

- Autoritatea de concurenta a autorizat tranzactia prin care The Alexandrion Holdings Limited a preluat grupul de societati Halewood. Cele doua companii au semnat acordul de preluare dupa jumatatea lunii martie.