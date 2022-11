Consiliul Concurenței: Falimentul City Insurance a produs o pagubă psihologică Una dintre principalele pagube pe care falimentul City Insurance le-a produs este de natura psihologica și anume legata de ancorarea percepției asiguraților spre un nivel de tarif al primelor RCA nesustenabil de scazut, dupa cum de altfel realitatea ne-a demonstrat, se arata in Raportul pe 2022 al Consiliului Concurenței privind evoluția concurenței in sectoare cheie . Industria asigurarilor, in special cele de tip RCA, a trecut prin transformari majore in ultimul an. In septembrie 2021, ASF a retras autorizația de funcționare a City Insurance S.A, iar in noiembrie, a aprobat retragerea, la cerere,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

