- Asociația Forța Fermierilor și-a exprimat indignarea in legatura cu situația creata pe piața produselor petroliere. Intr-o declarație a Asociației se menționeaza ca situația curenta este rezultatul unui acord de cartel intre importatori mari de carburanți, care sub paravanul consecințelor razboiului…

- Asociația Forța Fermierilor se declara revoltata de situația creata pe piața produselor petroliere. „Asistam la un acord de cartel intre importatori mari de carburanți, care sub paravanul consecințelor razboiului in Ucraina creeaza deficit artificial a motorinei pe piața angro”, spun fermierii. In context,…

- Scandalul de la Eurovision continua! Controversa jurizarii din cadrul concursului celebru de muzica se extinde. Ministrul Culturii din Ucraina vine cu o prima reacție dupa cele auzite. „O asemenea evaluare nu reflecta adevarata noastra atitudine. O adevarata rușine”, a declarat oficialul. Situația istorica…

- Ministerul Apararii din Republica Moldova a reacționat, miercuri, dupa ce șefa Comunitații de Informații din SUA, Avril Haines a estimat ca președintele rus, Vladimir Putin, intenționeaza sa extinda conflictul din Ucraina in regiunea separatista transnis

- Bogdan Chiritoiu a afirmat ca s-au derulat controale ale ANPC si ANAF, iar ANPC are o serie de probleme punctuale in unele benzinarii. ”Ne uitam la ansamblu, la ceea ce fac companiile, nu ce se intampla la o statie de benzina. Nu am acum un rezultat pe care sa vi-l pot comunica”, a spus Chiritoiu despre…

- Rusia continua bombardamentele în Ucraina, intensificând atacurile, la trei saptamâni de la începerea razboiului. Piața din Harkov, considerata una dintre cele mai mari din Europa de est, a fost cuprinsa de un incendiu violent în urma unui atac rusesc, fumul gros…

- Consiliul Concurenței investigheaza situația de pe piața produselor petroliere avind in vedere evoluția situației pe piața produselor petroliere din ultimul timp, scrie bizlaw.md. Potrivit unui comunicat de presa, Consiliul Concurenței a anunțat ca desfașoara un proces continuu de monitorizare a mediului…

- Guvernul Romaniei si implicit Ministerul Finantelor nu tolereaza si nu va tolera manipularea pietei, distorsiuni in cadrul acesteia, practici comerciale inadecvate sau incorecte, mai ales in situatia economica complicata prin care trecem. Am fost profund revoltat de ceea ce am vazut ieri pe piata combustibilului,…