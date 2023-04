Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de concurenta discuta cu retailerii si procesatorii care intentioneaza sa faca parte din acordul voluntar pentru reducerea pretului laptelui de consum, indrumand companiile pentru a respecta regulile de concurenta.Potrivit unui comunicat al Consiliul Concurentei, acordul voluntar intre retaileri…

- Consiliul Concurenței a inițiat discuțiile cu retailerii și procesatorii care intenționeaza sa faca parte din acordul voluntar pentru reducerea prețului laptelui de consum, a informat autoritatea.

- Autoritatea pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru mai multe persoane fizice, in vederea ridicarii unei unitati de cazare in orasul Navodari, judetul Constanta.Mediul a decis ca nu trebuie realizata evaluarea impactului asupra…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Elit intentioneaza sa preia compania Goodies Meat Production”, anunta autoritatea de concurenta. Elit SRL din judetul Alba face parte din grupul Smithfield, afiliat al WH Group. Grupul Smithfield desfasoara o gama variata de activitati in Romania,…

- Parlamentul elvetian urmeaza sa organizeze o sesiune extraordinara saptamana viitoare, pentru a discuta fuziunea de urgenta conceputa de autoritatile elvetiene dupa ce Credit Suisse a ajuns aproape de colaps. Aproape 260 de miliarde de franci elvetieni (287 de miliarde de dolari) au fost oferite pentru…

- Preturile asigurarilor RCA vor fi plafonate la preturile de referinta din 28 februarie 2023. Initial, proiectul prevedea plafonarea sa se faca tinand cont de pretul din martie 2023. Guvernul a amanat cu o saptamana adoptarea proiectului prin care RCA-ul sa se vanda la pretul de anul trecut. Autoritatea…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Res Terranet Holding S.R.L. si Greenvolt Power Solar Poland sp. z o.o. intentioneaza sa preia Terravis Studio SRL”, anunta autoritatea de concurenta. GreenVolt Power Solar Poland sp. z o.o. face parte din grupul portughez GreenVolt, un producator…

- Autoritatea pentru Concurenta si Piete a declarat in noiembrie ca investigheaza daca acordul dintre cele doua companii cotate la bursa ar putea afecta substantial concurenta in Marea Britanie, adaugand ca are timp pana pe 22 martie pentru a decide. Acordul Broadcom-VMware a fost unul dintre cele mai…