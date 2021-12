Stiri pe aceeasi tema

- Restrictiile vor fi valabile atat pentru reuniunile in spatii inchise, cat si pentru cele in aer liber, fiind exceptati copiii cu varste sub 14 ani. De asemenea, accesul in restaurante va fi in continuare permis doar pentru cei vaccinati sau trecuti prin boala, scrie Reuters.Ministrul german al Sanatații,…

- Autoritatea pentru concurenta din Italia a amendat companiile americane Amazon.com si Apple Inc cu peste 200 de milioane de euro pentru practici anticoncurentiale in vanzarea de produse Apple si Beats. Autoritatea pentru concurenta din Italia a precizat ca, in conformitate cu prevederile unui contract…

- Preturile gazelor europene au crescut din nou miercuri, dupa o intarziere aparuta in procesul de aprobare a unei noi conducte majore din Rusia, Nord Stream 2, despre care surse guvernamentale germane au spus ca ar putea sa nu fie pusa in functiune pana in martie anul viitor, transmite Reuters.Autoritatea…

- Principala comisie de experti epidemiologi din Olanda a recomandat joi impunerea carantinei pentru combaterea coronavirusului, informeaza Reuters; agentia observa ca este prima oara in aceasta toamna cand se preconizeaza o astfel de masura in vestul Europei. Guvernul interimar condus de premierul…

- Raidul efectuat de SUA pe 29 august, in Kabul, nu a incalcat legile razboiului, a anunțat miercuri Pentagonul, dupa o ancheta interna, citat de AFP. In urma atacului cu drona zece civili afgani, intre care șapte copii, au fost uciși. „Ancheta nu a identificat nicio violare a legii, inclusiv dreptul…

- Olanda va introduce noi restrictii legate de coronavirus in aceasta saptamana, pentru a incerca sa reduca incidenta epidemiei de COVID-19, a anuntat luni ministrul olandez al sanatatii Hugo de Jonge, potrivit Reuters. Tarile de Jos vor introduce noi restrictii legate de coronavirus in aceasta saptamana,…

- Cresterea inflatiei in zona euro inca este in cea mai mare parte temporara, dar gospodariile si firmele vor incepe sa-si majoreze previziunile de pret daca fenomenul va dura mai mult, a declarat marti Olli Rehn, membru in Consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene, transmite Reuters. Rata…

- Francois Villeroy de Galhau, membru in Consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene, a declarat ca se asteapta ca rata inflatiei in zona euro sa creasca in urmatoarele luni dar sa scada sub 2% pana la finalul lui 2022, transmit Bloomberg si Reuters preluat de agerpres. Villeroy, care este si…