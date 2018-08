Investigatia vizeaza o posibila intelegere intre companiile Construct Steel Market SRL, Constructii Drumuri si Lucrari de Arta SRL, Comesad Drumuri SRL, General Trust Arges SRL si Selca SA, cu scopul de a elimina concurenta dintre ele in cadrul licitatiei pentru cele cinci loturi stabilite de ADP Pitesti.

In cadrul investigatiei, Consiliul Concurentei a efectuat inspectii inopinate la sediul firmelor, documentele ridicate aflandu-se in analiza Consiliului Concurentei, in cadrul procedurii specifice de investigatie.

Inspectiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel Bucuresti…