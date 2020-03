Consiliul Concurentei: Companiile pot actiona astfel incat sa evite deficitul de produse esentiale In actuala situatie de criza generata de pandemia de coronavirus, companiile pot actiona coordonat astfel incat sa evite deficitul de produse esentiale si sa asigure o distributie echilibrata a acestora. De exemplu, comerciantii cu amanuntul isi pot coordona atat transporturile de marfa, pentru a asigura aprovizionarea de produse de baza din toate domeniile, cat si livrarile la domiciliu pentru persoanele care nu isi pot parasi locuintele.De asemenea, companiile trebuie sa se asigure ca produsel ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

