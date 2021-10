Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei recomanda ca durata contractelor pentru executarea lucrarilor de modernizare, reparatii si intretinere drumuri si strazi sa fie limitata la maxim cinci ani si doar in cazuri exceptionale sa poata fi prelungita, ceea ce ar permite si altor jucatori sa intre pe aceasta piata.…

- “Consiliul Concurentei recomanda ca durata contractelor pentru executarea lucrarilor de modernizare, reparatii si intretinere drumuri si strazi sa fie limitata la maxim cinci ani si doar in cazuri exceptionale sa poata fi prelungita, ceea ce ar permite si altor jucatori sa intre pe aceasta piata. Autoritatea…

- In urma unei anchete complexe susținute de Europol, Poliția Naționala Olandeza (Politie), impreuna cu Agenția Naționala pentru Criminalitate Organizata din Cehia (Narodni centrala proti organizovanemu zlocinu) și Agenția Naționala pentru Criminalitate Slovaca (Narodna kriminalna agentura) s-au aruncat…

- O noua ediție a targului educațional World Education Fair (WEF) are loc in București, Iași și Constanța in perioada 1-3 octombrie. Evenimentul de la București se va desfașura fizic la Athenee Palace Hilton, cu respectarea tuturor normelor sanitare internaționale anti-COVID, scrie Banii.net . “Universitațile…

- Documentarul “Romania salbatica” va ajunge in peste 60 de cinematografe din intreaga țara. „Romania Salbatica”, cel mai spectaculos documentar dedicat naturii din tara noastra si cel mai urmarit film la editia de anul acesta a Festivalului International de Film Transilvania (TIFF), unde a cucerit si…

- Lucrarile de constructii au inregistrat au inregistrat un avans de 2,8% in zona euro si de 3,5% in Uniunea Europeana, in iunie, comparativ cu comparativ cu perioada similara din 2020, cele mai semnificative cresteri fiind in Ungaria (27,7%), Romania (10,2%) si Austria (10%), arata datele publicate…

- Lucrarile de constructii au inregistrat au inregistrat un avans de 2,8% in zona euro si de 3,5% in Uniunea Europeana, in iunie, comparativ cu comparativ cu perioada similara din 2020, cele mai semnificative cresteri fiind in Ungaria (27,7%), Romania (10,2%) si Austria (10%), arata datele publicate miercuri…

- Grecia este in prima linie in fata fenomenului migratiei si a avertizat ca Uniunea Europeana nu mai poate gestiona inca o criza migratorie precum cea din 2015. Trebuie sa actioneze repede pentru a opri cat mai multi cetateni afgani sa-si paraseasca tara aflata in conflict, a declarat ministrul grec…