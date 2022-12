”Consiliul Concurentei a declansat o ancheta sectoriala cu privire la exercitarea, administrarea si utilizarea drepturilor de autor si a drepturilor conexe acestora. Astfel, autoritatea de concurenta va analiza modul in care Romania a aderat la dispozitiile europene privind drepturile de autor si felul in care legislatia a fost armonizata”, precizeaza autoritatea de concurenta. Totodata, se va analiza atat modalitatea de reprezentare si gestionare a drepturilor de autor si a drepturilor conexe in contextul digital, cat si derularea relatiei comerciale intre organismele de gestiune colectiva, care…