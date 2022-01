Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Roadhill Automotive SRL intentioneaza sa preia activitatea de comercializare cu amanuntul de autoturisme si autoutilitare usoare si linia de service pentru autoturisme si autoutilitare operate, in prezent, de Colina Motors SRL, informeaza, joi,…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Geiger Group Romania SRL intentioneaza sa preia compania Consal SRL, Brasov”, arata autoritatea de concurenta. Eventualele observatii si puncte de vedere pot fi transmise autoritatii de concurenta in termen de 20 zile. ”In conformitate cu prevederile…

- Consiliul Concurenței cere reglementari care sa duca la eliminarea confuziei dintre medicamente și suplimente alimentare. Potrivit unui comunicat al Consiliului Concurenței, la nivelul consumatorilor exista o confuzie intre medicamente eliberate fara prescripție medicala (OTC – Over The Counter) si…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Societatea Energetica Electrica S.A. intentioneaza sa preia companiileTCV Impex, ACV Solar Technology, TIS Energy, Delta & Zeta Energy si Gama & Delta Energy”, anunta autoritatea de concurenta. Eventualele observatii si puncte de vedere pot fi transmise…

- ​Consiliul Concurentei a anunțat luni declanșarea unei investigații privind un posibil abuz de poziție dominanta al companiei Boehringer Ingelheim RCV GmbH&Co. KG, Viena, pe piața româneasca a comercializarii medicamentelor anticoagulante orale directe și a celor destinate tratamentului bronhopneumopatiei…

- Consiliul Concurenței a anunțat joi declanșarea unei noi investigații privind o posibila încalcare a legislației în domeniul concurenței de catre Auto Italia Impex, 27 dintre service-urile autorizate din rețeaua sa și Uniqa Asigurari. Autoritatea susține ca are indicii ca toate aceste firme…

- Protectia Consumatorilor a propus suspendarea activitatii site-ului altex.ro pentru promoții false la peste o mie de produse, in contextul Black Friday. Altex a fost amendat cu 50.000 de lei și comenteaza ca “nu pot fi corecți intr-o piața in care nimeni nu e”. Comisarii Autoritații Nationale pentru…

- “Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Sensiblu SRL intentioneaza sa preia 23 de farmacii Optifarm”, anunta autoritatea de concurenta. Cele 23 de farmacii Optifarm sunt localizate in judetele Gorj, Hunedoara si in Municipiul Bucuresti, 19 dintre acestea se afla in mediul urban, iar…