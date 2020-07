”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Platforma Roca intentioneaza sa achizitioneze o participatie de 30% la Bico Industries. In conformitate cu prevederile Legii concurentei (nr. 21/1996), aceasta operatiune este o concentrare economica ce trebuie autorizata de Consiliul Concurentei. Autoritatea de concurenta va evalua aceasta concentrare economica in scopul stabilirii compatibilitatii sale cu un mediu concurential normal si va emite o decizie in termenele prevazute de lege”, informeaza autoritatea de concurenta. Eventualele observatii si puncte de vedere pot fi transmise autoritatii…