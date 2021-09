”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care grupul Alpla va prelua Wolf Plastics Verpackungen GmbH si, indirect, companiile Wolf Plastics Ambalaje S.R.L. si J. Wolf Plastics Csomagolasi es Recycling Kft”, informeaza autoritatea de concurenta. In conformitate cu prevederile Legii concurentei nr. 21/1996, aceasta operatiune reprezinta o concentrare economica ce trebuie autorizata de Consiliul Concurentei. ”Autoritatea de concurenta va evalua aceasta concentrare economica in scopul stabilirii compatibilitatii sale cu un mediu concurential normal si va emite o decizie in termenele prevazute…