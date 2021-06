Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Adler Pelzer Holding GmbH achizitioneaza divizia de sisteme acustice si capitonaje moi apartinand Faurecia Automotive Holdings S.A.S, conform unui comunicat al autoritatii pentru concurenta remis, marti, AGERPRES. Grupul Adler Pelzer dezvolta, produce…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Quva S.a.r.l., Luxemburg, prin intermediul Piatraco NV, Belgia, intentioneaza sa preia companiile Bencis Holding 7 NV, Abriso Holding NV si Abriso-Jiffy NV din Belgia”, a informat autoritatea de concurenta. In conformitate cu prevederile Legii concurentei…

- Cel mai mare producator de otel din India, grupul JSW Steel, analizeaza o posibila preluare a operatiunilor din Marea Britanie ale Liberty Steel precum si otelarii din alte parti ale lumii, au declarat pentru Reuters doua surse din apropierea acestui dosar, anunța Agerpres. O eventuala vanzare…

- Consiliul Concurentei a anunțat luni ca a autorizat tranzacția prin care Allianz-Țiriac Asigurari preia Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. Potrivit unui comunicat al Consiliului Concurenței, instituția a constatat ca aceasta operatiune nu ridica obstacole semnificative in calea concurentei…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin Sandoz AG intentioneaza sa preia de la GlaxoSmithKline (GSK) activitatea de comercializare a antibioticelor pe baza de cefalosporina, potrivit unui comunicat al autoritatii de concurenta, remis, luni, AGERPRES. Sandoz AG Elvetia este membra a Grupului…

- Consiliul Concurenței analizeaza tranzacția prin Sandoz AG intenționeaza sa preia de la GlaxoSmithKline (GSK) activitatea de comercializare a antibioticelor pe baza de cefalosporina, noteaza Mediafax. Sandoz AG Elveția este membra a Grupului Novartis și desfașoara activitați in domeniul cercetarii,…

- Consiliul Concurenței analizeaza operațiunea prin care Profi Rom Food SRL intenționeaza sa preia zece spații comerciale de la Pronto Mobile SRL. In prezent, in aceste spații sunt operate de catre Pronto Mobile SRL ca francize Carrefour Express. Profi Rom Food SRL este o companie ce activeaza in domeniul…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care OEP Capital Advisors L.P. din Statele Unite ale Americii intentioneaza sa preia compania Cicor Technologies Ltd., Elvetia, potrivit unui comunicat al autoritatii de concurenta, remis, joi, AGERPRES. OEP Capital Advisors L.P. este o…