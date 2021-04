Stiri pe aceeasi tema

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin Sandoz AG intentioneaza sa preia de la GlaxoSmithKline (GSK) activitatea de comercializare a antibioticelor pe baza de cefalosporina”, a informat autoritatea de concurenta. In Romania, cele doua grupuri sunt active in domeniul comercializarii de produse…

- Consiliul Concurenței analizeaza tranzacția prin Sandoz AG intenționeaza sa preia de la GlaxoSmithKline (GSK) activitatea de comercializare a antibioticelor pe baza de cefalosporina, noteaza Mediafax. Sandoz AG Elveția este membra a Grupului Novartis și desfașoara activitați in domeniul cercetarii,…

- Picturi de Pablo Picasso, Piet Mondrian si Vincent Van Gogh au fost expuse la Christie's Londra, joi, inainte de vanzarea din mai, casa de licitatii incurajand iubitorii de arta sa faca rezervari pentru vizionari in timp ce muzeele raman inchise in Marea Britanie, scrie Reuters, potrivit news.ro.…

- Marea Britanie analizeaza posibilitatea de a crea o moneda digitala oficiala, pentru care ministrul britanic de Finante, Rishi Sunak, ar propune denumirea "Britcoin", informeaza agentia Associated Press potrivit mediafax. Banca Angliei si Ministerul britanic de Finante au anuntat luni ca analizeaza…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care OEP Capital Advisors L.P. din Statele Unite ale Americii intentioneaza sa preia compania Cicor Technologies Ltd., Elvetia, potrivit unui comunicat al autoritatii de concurenta, remis, joi, AGERPRES. OEP Capital Advisors L.P. este o…

- Federatia Bancara Franceza solicita o noua lege a Uniunii Europene care sa forteze bancile din afara spatiului comunitar sa transfere din districtul financiar al Londrei (City of London) in orasul german Frankfurt tranzactiile de conversie in euro, in contextul Brexit, conform agentiei Reuters preluata…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Vista Bank Romania SA intentioneaza sa preia societatea Creacute;dit Agricole Bank Romania SA.Atat Vista Bank Romania S.A., cat si Creacute;dit Agricole Bank Romania S.A. sunt institutii de credit care ofera o gama variata de servicii bancare pentru…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Allianz-Tiriac Asigurari preia compania Gothaer Asigurari Reasigurari, potrivit unui comunicat al autoritatii de concurenta, remis, marti, AGERPRES. Allianz-Tiriac face parte din grupul Allianz si ofera o gama larga de produse de asigurari de viata…