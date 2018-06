Stiri pe aceeasi tema

- Hidroelectrica analizeaza posibilitatea de a achizitiona parcuri eoliene si fotovoltaice in tara, dar si alte companii energetice in afara granitelor, a declarat directorul general al companiei, Bogdan Badea, citat de Agerpres. Hidroelectrica a obtinut anul trecut un profit net record de 1,36 miliarde…

- Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care societatea Nicbac Prod și Madalin Ionuț Farcaș, din comuna Nicolae Balcescu, au preluat companiile Integra și Integra Trading Meat, din Chitila (Ilfov). Nicbac este o societate care face producție și comercializare de carne și este acționarul majoritar…

- Consiliul Concurentei a autorizat cu conditii tranzactia prin care Glebi Holdings PLC preia Aamp;D Pharma Holdings NV. Potrivit Glebi Holdings PLC este parte a Grupului Penta, grup activ in Romania in sectorul jocurilor de noroc, cat si in cel medical. In ceea ce priveste sectorul medical, Grupul Penta…

- Consiliul Concurentei a anunțat, astazi, ca va analiza tranzactia prin care Unilever South Central Europe SA preia compania Betty Ice SRL Suceava, unul dintre cei mai importanți producatori de inghețata la nivel național. Unilever isi desfasoara activitatea in industria bunurilor de consum, furnizand…

- Consiliul Concurentei a anunțat ca a analizat tranzactia prin care Grupul Messer preia compania Buse Gaz SRL, prin intermediul subdisiarelor Messer Romania Gaz SRL si Messer Belgium NV. Grupul Messer este un grup de societati active la nivel mondial in domeniul productiei si distributiei de gaze industriale,…