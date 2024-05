Consiliul Concurenţei analizează piaţa imobiliară rezidenţială şi nerezidenţială din Bucureşti ”Consiliul Concurentei a demarat un studiu pe piata imobiliara rezidentiala si nerezidentiala din municipiul Bucuresti, pentru a identifica posibile bariere care stau in calea dezvoltarii industriei, dar si aspectele care pot induce in eroare consumatorul”, informeaza autoritatea de concurenta. In cadrul studiului, vor fi analizate relatiile intre companiile active pe piata, dar si modul de operare al acestora in diferite faze de dezvoltare imobiliara. Astfel, autoritatea de concurenta vizeaza clarificarea aspectelor care pot afecta concurenta si, implicit consumatorii, cum sunt legislatia, ritmul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Consiliul Concurenței a demarat un studiu pe piața imobiliara rezidențiala și nerezidențiala din municipiul București, pentru a identifica posibile bariere care stau in calea dezvoltarii industriei, dar și aspectele care pot induce in eroare consumatorul, potrivit unui comunicat al autoritații.

