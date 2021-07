Consiliul Concurenței analizează patru sectoare digitale din România Consiliul Concurenței analizeaza patru sectoare digitale din Romania, pentru a evalua caracteristicile acestora și impactul pe care il au asupra concurenței. Cele patru sectoareanalizate sunt: servicii de intermediere a livrarilor online; servicii de intermediere online a cazarilor, servicii de comercializare online a pachetelor turistice și servicii de publicitate online. „Aceasta inițiativa face parte din eforturile noastre de a asigura buna funcționare a sectoarelor online, mai ales in contextul in care suntem implicați in aplicarea la nivel național a Regulamentului European P2B care vizeaza,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Consiliul Concurentei analizeaza patru sectoare digitale, la nivelul Romaniei, pentru a evalua caracteristicile acestora si impactul pe care il au asupra concurentei. Cele patru sectoare analizate sunt: servicii de intermediere a livrarilor online; servicii de intermediere online a cazarilor, servicii…

- Consiliul Concurentei a anuntat joi ca analizeaza patru sectoare digitale, pentru a evalua caracteristicile acestora si impactul pe care il au asupra concurentei, cele patru sectoare analizate fiind: servicii de intermediere a livrarilor online, servicii de intermediere online a cazarilor, servicii…

- Incepand de azi, 1 iulie, Poliția de Frontiera verifica autenticitatea și valabilitatea certificatelor digitale privind vaccinarea, testarea sau vindecarea. Cu sprijinul STS, polițiștii de frontiera din toate punctele vamale au fost dotați cu aparatura necesara scanarii codului QR de pe certificatele…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care OMV Petrom SA externalizeaza unele servicii de interventii si reparatii la sonde, operatiuni conexe activitatilor de extractie si productie a petrolului si gazelor naturale, impreuna cu activele si angajatii deserventi, catre consortiul format din…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care OMV Petrom SA externalizeaza unele servicii de interventii si reparatii la sonde, operatiuni conexe activitatilor de extractie si productie a petrolului si gazelor naturale, impreuna cu activele si angajatii deserventi, catre consortiul format…

- Britanicii de la Debenhams, intrați in faliment cuun an in urma, au inchis ultimele 28 de magazine. Compania a fost afectata masiv de restricțiile impuse din cauza pandemiei de COVID-19 și de expansiunea comerțului online. Astfel, la 243 de ani de la apariție, brandul dispare de pe piața. Peste 12.000…

- Viata de cuplu a romanilor a fost influențata semnificativ in ultimii 31 de ani de schimbarile economice, de emancipare și de contactul cu civilizația occidentala. Tinerii se casatoresc mai tarziu decat pe vremea bunicilor noștri. Unii prefera relațiile de cuplu fara angajament, alții sunt așa de preocupați…

- Consiliul Concurenței a declanșat, din oficiu, doua investigații ce vizeaza un posibil comportament abuziv al companiilor Distribuție Energie Electrica România SA și, respectiv, Distribuție Energie Oltenia SA, pe piața distribuției de energie electrica aferenta zonelor geografice pentru care cei…