- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care TRG Management LP, prin intermediul fondului sau de investitii TRG EEF Quartz Sarl, a achizitionat 27,8% din capitalul social al companiei Amethyst Top BV. Potrivit unui comunicat al institutiei de concurenta, remis, marti, AGERPRES, in urma acestei…

- FAN Courier, cel mai mare jucator pe piata locala de curierat, a anuntat vineri ca isi consolideaza pozitia pe segmentul transporturi integrate si logistica prin achizitia companiei SLS Cargo, potrivit News.ro. Tranzactia a fost perfectata de actionarii celor doua companii la inceputul lunii noiembrie…

- FAN Courier iși consolideaza poziția pe segmentul transporturi integrate și logistica prin achiziția companiei SLS CARGO FAN Courier, liderul pieței locale de curierat, iși consolideaza poziția pe segmentul transporturi integrate și logistica prin achiziția companiei SLS CARGO, fondata in anul 2014…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Leier ROM SRL preia compania Siceram SA, a anuntat, miercuri, intr-un comunicat de presa, autoritatea de concurenta, potrivit Agerpres.Leier ROM SRL, parte a grupului Leier din Austria, are ca principala activitate fabricarea produselor…

- Consiliul Concurenței analizeaza tranzacția prin care AIK Energy LTD preia compania Valahia Gaz SRL, inforrmaza un comunicat al autoritații, potrivit Mediafax.Parțile implicate in operațiunea de concentrare economica sunt active in sectorul gazelor naturale, desfașurand activitați de furnizare…

- Consiliul Concurentei a anuntat luni ca analizeaza tranzactia prin Gaspeco L&D, companie specializata in distributia de gaz petrolier lichefiat (GPL), preia compania Panebo Gaz. Gaspeco L&D este controlata de Elena Borcea, mama lui Cristi Borcea, fost finantator al echipei de fotbal Dinamo.