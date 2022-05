Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Paval Holding, vehiculul investitional al fratilor Dragos si Adrian Paval, fondatorii Dedeman, intra in actionariatul Farmacia Tei si Bebe Tei. "Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Paval Holding SRL intra in actionariatul companiilor…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Site-urile aeroporturilor din Romania au fost, duminica seara, țintele atacurilor cibernetice ale gruparii pro-ruse Killnet, care in ultimele zile a vizat și paginile de internet ale mai multor instituții. Hackerii de la Killnet au anunțat ca au reușit sa atace site-urile…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Revetas Capital Fund III TS SCSp din Marele Ducat de Luxemburg, intenționeaza sa preia Grupul Maurer. Grupul Revetas este prezent pe piata inchirierii de spații de birouri prin intermediul complexului de birouri „The Landmark” din Bucuresti si, respectiv,…

- Echipa integrata de avocați și consultanți din cadrul KPMG Legal – Toncescu și Asociații, KPMG Advisory și KPMG Tax, condusa de Laura Toncescu, Bogdan Vaduva și Rene Schob, a asistat Paval Holding in achiziția a 30% din acționariatul Farmacia Tei și Bebe Tei. Tranzacția este in curs de derulare, dupa…

- Firma de consultanța Hightech TMC achiziționeaza firma IOTH Consulting din Romania. Cu sediul in București, TMC spera sa atraga mai mulți clienți și, mai ales, nou talent din Europa de Est. „Obiectivul nostru este sa creștem, pana in anul 2030, la 10.000 de angajați. Romania are universitați bune și…