Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana astazi, 7 februarie 2022, un numar de 23.887 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 2.557 in Italia, 16.951 in Spania, 209 in Marea Britanie,…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana astazi, 28 ianuarie 2022, un numar de 23.871 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 2.557 in Italia, 16.951 in Spania, 209 in Marea Britanie,…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana astazi, 27 ianuarie 2022, un numar de 23.866 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 2.557 in Italia, 16.951 in Spania, 209 in Marea Britanie,…

- “Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Roadhill Automotive SRL intentioneaza sa preia activitatea de comercializare cu amanuntul de autoturisme si autoutilitare usoare si linia de service pentru autoturisme si autoutilitare operate, in prezent, de Colina Motors SRL”, anunta autoritatea…

- Un mesaj trimis catre utilizatorii Foodpanda Romania anunta faptul ca aplicatia Foodpanda se va inchide in curand. Clientii serviciului sunt redirectionati spre aplicatia Glovo. "Aplicatia Foodpanda se va inchide in curand. Tu poti comanda in continuare, la fel cum o faceai pe Foodpanda, dar cu un…

- Pesedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 8 decembrie 2021, urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Contractului de finantare Spitalul Regional de Urgenta Iasi COVID 19 , dintre Romania si Banca Europeana de Investitii, semnat la Bucuresti si la Luxemburg,…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Societatea Energetica Electrica S.A. intentioneaza sa preia companiileTCV Impex, ACV Solar Technology, TIS Energy, Delta & Zeta Energy si Gama & Delta Energy”, anunta autoritatea de concurenta. Eventualele observatii si puncte de vedere pot fi transmise…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana astazi, 3 decembrie 2021, un numar de 23.803 cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 2.553 in Italia, 16.947 in Spania, 200 in Marea Britanie,…