- In noua luni ale anului 2021 scumpirile din domeniul energetic au constituit 12,5%, iar pana la sfarșitul anului estimarile arata ca scumpirile vor ajunge la 16%, ceea ce reprezinta valoarea maxima din ultimii 10 ani. „Cel mai mult inflația energetica a fost influențata de creșterea prețurilor…

- Reprezentantii Partidului Platforma Demnitate si Adevar considera inadmisibila situatia actuala pe piata produselor petroliere, fiind ingrijorati de lipsa de reactie din partea guvernarii. Acestia cer desemnarea unei conduceri profesioniste in fruntea Consiliului Concurentei si a Agentiei Nationale…

- "Prețurile la carburanți...poate ar trebui Consiliul Concurenței sa faca din cand in cand o ancheta, este o piața libera. Atunci cand prețul petrolului crește, prețurile la pompa cresc imediat, atunci cand scade, prețurile nu scad, sper ca acest lucru nu este din cauza unui cartel. E nevoie de o investigație,…

- Guvernul libanez a anuntat duminica majorarea pretului benzinei cu 66%, prin reducerea partiala a subventiilor, pentru a atenua penuria de carburanti care blocheaza tara, transmite Reuters. Cresterea preturilor benzinei cu cifra octanica 95 a intrat in vigoare imediat, masura luata in urma…

- Cresterea preturilor benzinei cu cifra octanica 95 a intrat in vigoare imediat, masura luata in urma deciziei de sambata de a modifica cursul de schimb utilizat la stabilirea preturilor produselor petroliere, in incercarea de a reduce deficitul din piata. Criza de carburanti s-a agravat in aceasta…

- Premierul Florin Cițu susține ca a avut mai multe discuții pentru a ințelege mai bine situația creșterii prețurilor la energie și gaze. „Am discutat astazi cu ministrul Energiei și reprezentanții ANRE, OPCOM, Transelectrica și Consiliul Concurenței pentru a ințelege mai bine situația creșterii prețurilor…

- Premierul Florin Citu a precizat ca a discutat cu ministrul Energiei Virgil Popescu si reprezentantii ANRE, OPCOM, Transelectrica si Consiliul Concurentei pentru a intelege mai bine situatia cresterii preturilor la energie si gaze.

