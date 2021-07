Consiliul Concurenței a demarat o analiză a scumpirilor materialelor de construcții Consiliul Concurenței a demarat o ampla analiza pe piața materialelor de construcții in contextul semnalelor privind creșterea prețurilor produselor, atat pe piața romaneasca, dar și la nivel international. „Cu toate ca, in perioada pandemiei de Covid, sectorul constructiilor a reusit sa sustina in mare masura economia nationala, acest domeniu se confrunta cu o creștere a preturilor anumitor materiale pentru constructii. In aceste condiții, exista riscul aparitiei unor disfunctionalitati in aprovizionarea cu materii prime pentru investitiile in curs, iar in ceea ce priveste noile investitii antreprenorii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

