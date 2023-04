”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care All4Labels Group GmbH din Germania intentioneaza sa preia compania Romprix Exim SRL din judetul Ilfov”, anunta autoritatea de concurenta. All4Labels Group GmbH face parte din Grupul All4Labels, producator international de etichete. In Romania, grupul detine compania All4Labels Romania SRL, in judetul Prahova, activa in productia si distributia de etichete autoadezive si tuburi. Activitatea principala a Romprix Exim consta in productia si comercializarea de etichete. In urma analizei, Consiliul Concurentei a constatat ca aceasta operatiune…