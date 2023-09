Stiri pe aceeasi tema

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care grupul Evofarm intentioneaza sa preia 22 de farmacii apartinand companiei Farmacia de la Tara SRL”, anunta autoritatea de concurenta. Decizia va fi publicata pe site-ul autoritatii nationale de concurenta, dupa eliminarea informatiilor cu caracter…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Egeria TM SRL intentioneaza sa preia Psihoreliconstruct SRL”, anunta autoritatea de concurenta. Decizia va fi publicata pe site-ul autoritatii nationale de concurenta, dupa eliminarea informatiilor cu caracter confidential. „In urma analizei, Consiliul…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Ioan-Bogdan Buta și Mozaik Investment GmbH intenționeaza sa preia Untold Universe S.A și companiile pe care aceasta le controleaza. Grupul Untold activeaza in industria divertismentului din Europa de Est, prin intermediul festivalului Untold.„Consiliul…

- ” Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care APC Universal Partner preia activitatea de comert cu materiale de constructii, amenajari si finisaje a companiei Profelis C&V”, anunta autoritatea de concurenta. APC Universal Partner este activa in domeniul comercializarii de materiale de constructii,…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care DDM Invest III preia un portofoliu de creante de la Intrum Debt Finance AG”, anunta autoritatea de concurenta. Intrum Debt Finance AG este o companie care face parte din Grupul Intrum, activ in domeniul serviciilor de gestionare a creditelor. DDM…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Japan Industrial Partners, Inc a preluat Toshiba Corporation”, anunta autoritatea de concurenta. Japan Industrial Partners, Inc. (JIP) nu are filiale in Romania, dar a realizat vanzari pe teritoriul tarii prin intermediul companiilor sau al fondurilor…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Innova/7 SCA SICAV – RAIF intentioneaza sa preia, prin intermediul Fastnet S.a.r.l., compania Netopia Holding S.A. si firmele controlate de aceasta – Netopia Financial Services S.R.L., Web2SMS S.R.L., Mobilpay S.R.L. si MPX Pay Services”, anunta…