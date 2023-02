Stiri pe aceeasi tema

- Tranzactia prin care belgienii de la Ceres Pharma, cu operatiuni economice si in Romania, au preluat Dacia Plant a fost autorizata de Consiliul Concurentei. Potrivit unui comunicat de presa al autoritatii de concurenta, transmis luni AGERPRES, in urma analizei, institutia a constatat ca aceasta operatiune…

- Investitiile in active imobiliare comerciale din Romania au atins in 2022 un nivel record, arata o analiza Colliers. Investitiile in active imobiliare comerciale din Romania au atins in 2022 un nivel record, de peste 1,2 miliarde de euro, cel mai mare din 2007 incoace, a doua cea mai buna din istorie…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care NewOpCo Hungary, o filiala a Grupului Waterland, preia unele active apartinand Grupului Cargill din Ungaria. Activele care fac obiectul acestei tranzactii includ, in principal, o unitate de productie de hrana pentru animale de companie situata…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Beneva SRL preia Farmacia Revitalia SRL”, anunta autoritatea de concurenta. Decizia va fi publicata pe site-ul Consiliului Concurentei dupa eliminarea informatiilor cu caracter confidential. ”Autoritatea de concurenta a evaluat aceasta operatiune…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care MedLife preia grupul Medici’s”, informeaza autoritatea de concurenta. MedLife SA este un operator privat de sanatate, cu clinici in mai multe orase din Romania. Compania este listata la Bursa de Valori Bucuresti. Grupul Medici’s activeaza pe piata…

- Consiliul Concurenței a autorizat, din punctul de vedere al securitații naționale, tranzacția prin care Tissue Solutions Limited preia compania Fidelis Research AD și filiala sa romaneasca Fidelis Research S.R.L.. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Mereu Valentin, Afin (Holding) si Maurizio Michele Giovanni Rossetto intentioneaza sa preia East Truck Center”, anunta autoritatea de concurenta. East Truck Center comercializeaza cu ridicata piese si accesorii pentru autovehicule comerciale si…

- ” Consiliul Concurentei a aprobat tranzactia prin care Enery Power Holding GmbH preia companiile Power L.I.V.E. ONE, Rott Energy, Zagra Hidro, Corabia Solar, Holrom Renewable Energy si East Wind Farm”, anunta autoritatea de concurenta. Enery Power Holding GmbH este un holding din Austria, activ in sectorul…