- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care AIK Energy LTD preia compania Valahia Gaz SRL.AIK Energy LTD desfasoara activitati, precum: extractia gazelor naturale, comercializare en gros de electricitate si gaze naturale, vanzare en gros de titei si produse petroliere. In Romania, activitatea…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Montecristo Retail intentioneaza sa preia companiile Great United Trading si Win Bright (Asia) si a controlului unic indirect asupra Timeout Italia, potrivit unui comunicat al autoritatii de concurenta, potrivit Agerpres.Montecristo Retail…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care compania Gaspeco Lamp;D SA a preluat Panebo Gaz SRL.Gaspeco Lamp;D SA desfasoara operatiuni de comercializare Gaz Petrolier Lichefiat GPL pe urmatoarele segmente de activitate: imbuteliere si distributie GPL in butelii, distributie GPL vrac, distributie…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Leier ROM SRL preia compania Siceram SA, informeaza autoritatea pentru concurenta printr-un comunicat remis, luni, AGERPRES. Leier ROM SRL face parte din grupul austriac Leier si are ca principala activitate fabricarea produselor din…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Roho Healthy Food Investments intentioneaza sa preia Sano Vita, potrivit unui comunicat al autoritatii de concurenta, remis, vineri, AGERPRES. Roho Healthy Food Investments este parte a fondului american de investitii Highlander Partners.…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care compania Laboratoires de Biologie Vegetale Yves Rocher intentioneaza sa preia Sabon Holdings SRL, urmand sa emita o decizie in termenele prevazute de lege, a anuntat autoritatea de concurenta intr-un comunicat transmis AGERPRES. Grupul Rocher produce…

- Consiliul Concurenței a autorizat marți tranzacția prin care Prodal 94 SRL intenționeaza sa preia companiile Lipomin SA și Carpatina SA, anunța marți autoritatea pentru supervizarea concurenței printr-un comunicat remis MEDIAFAX.Prodal 94 SRL are ca obiect principal de activitate producția…