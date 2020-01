Consiliul Concurentei a autorizat preluarea Sano Vita de catre Roho Healthy Food Investments

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Roho Healthy Food Investments SRL intentioneaza sa preia Sano Vita SRL.Roho Healthy Food Investments SRL este parte a fondului american de investitii Highlander Partners. In Romania, de fondul de investitii este prezent prin intermediul grupului…

- Polonia a impus subsidiarei locale a grupului auto german Volkswagen o amenda de 120,6 milioane de zloti (31,8 milioane de dolari) pentru ca i-a indus in eroare pe consumatori cu privire la nivelul emisiilor poluante produse de automobilele sale, a anuntat miercuri Autoritatea pentru protectia consumatorilor…

- Costul orar cu mana de lucru in intreaga economie a crescut cu 2,6% in zona euro si cu 3,1% in UE, in trimestrul al treilea 2019 comparativ cu perioada similara a lui 2018, in randul statelor membre cea mai mare crestere anuala fiind inregistrata si Romania, 13,2%, potrivit datelor publicate luni de…

- Presedintele Consiliului de Administratie al companiei JSC NC KazMunayGas, Alik Aidarbayev, aflat in vizita de lucru la Bucuresti, l-a prezentat pe noul CEO al KMG International (fostul Rompetrol Group), Beimbet Shayakhmetov, care i-a succedat in functie lui Zhanat Tussupbekov. Potrivit unui…

- Viitoarea presedinta a Comisiei Europene vrea sa se investeasca circa 3 trilioane (3.000 de miliarde) de euro in protectia climei pana in 2030, relateaza marti ziarul german Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Ursula Von der Leyen, care ar urma sa preia sefia executivului comunitar pe 1…

- Vantul puternic din ultimele zile a facut ca turbinele eoliene din tara sa functioneze la capacitate maxima, astfel ca vantul este prima sursa de electricitate a tarii noastre, de joi. In aceste conditii, Romania exporta electricitate masiv, iar preturile in piata coboara, scrie Economica.net.…

- Consiliul Concurentei a autorizat preluarea de catre Help Net Farma SA a 33 de farmacii detinute de Tinos Farm SRL si Flora Farm SRL, respectiv de Proxi Pharm SRL.Help Net, membra a grupului german Phoenix, are ca obiect principal de activitate comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine…

- Uniunea Europeana ar trebui sa devina un lider in introducerea de retele 5G iar dezvoltarea acestei tehnologii este cruciala pentru a creste competitivitatea blocului comunitar, arata un document elaborat de presedintia finlandeza a Consiliului Uniunii Europene consultat de Reuters. Potrivit…