Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Premier Energy PLC, Cipru, preia producatorul de energie eoliana Ecoenergia SRL, Romania, potrivit unui comunicat al autoritatii de concurenta. Premier Energy este o societate care desfasoara doar activitati de tip holding, detinand, in mod direct si indirect, participatii in diferite societati in Romania si Republica Moldova. In Romania, Premier Energy activeaza in domeniul gazelor naturale, atat in calitate de distribuitor, cat si in calitate de furnizor, desfasurand, totodata, si activitati conexe distributiei de gaze naturale, prin intermediul…