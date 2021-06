Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Sandoz AG intentioneaza sa preia de la GlaxoSmithKline (GSK) activitatea de comercializare a antibioticelor pe baza de cefalosporina, informeaza autoritatea pentru concurenta printr-un comunicat. Sandoz AG Elvetia este membra a Grupului Novartis si desfasoara activitati in domeniul cercetarii, dezvoltarii, distributiei si comercializarii de produse farmaceutice. GSK este o companie farmaceutica cu sediul in Marea Britanie, activa in domeniul cercetarii, dezvoltarii, distributiei si comercializarii de produse farmaceutice. Activitatea de comercializare…