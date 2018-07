Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care BNP Paribas Lease Group SA, BNP Paribas Leasing Solutions IFN SA si BNP Paribas Renting Solutions SRL preiau IKB Leasing Finance IFN SA si IKB Leasing SA.

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Immofinanz AG intentioneaza sa preia controlul asupra S Immo AG.S Immo AG este o societate pe actiuni constituita conform dreptului austriac, listata pe Bursa de Valori din Viena, care activeaza pe piata imobiliara, inclusiv in Romania.lmmofinanz…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Al Dahra Agriculture LLC, din Emiratele Arabe Unite, a preluat compania Agricost SA Braila.Agricost SA activeaza in sectorul agricol, avand in concesiune de la statul roman teren agricol in Insula Mare a Brailei.Agricost are ca activitate principala…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Al Dahra Agriculture din Emiratele Arabe Unite a preluat compania Agricost SA Braila, anunta autoritatea de concurenta, intr-un comunicat transmis marti.

- Consiliul Concurenței analizeaza tranzacția prin care ABC Medicover Holdings B.V. preia companiile din Grupul Pelican, respectiv Pelican Impex S.R.L., Pelican Servicii S.R.L., Diagnostica S.R.L., Via Sana S.R.L., Farmacia Vitamina S.R.L. și Optica Pelican S.R.L.

- Mai bine de 700 dintre cele mai mari 1.000 de companii din economia locala si-au majorat businessurile in ultimii cinci ani, semn ca au reusit sa profite de cresterea consumului privat si de cea a economiei in ansamblul sau. Topul cresterilor este condus de afaceri aflate la coada…

- Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care societatea Nicbac Prod și Madalin Ionuț Farcaș, din comuna Nicolae Balcescu, au preluat companiile Integra și Integra Trading Meat, din Chitila (Ilfov). Nicbac este o societate care face producție și comercializare de carne și este acționarul majoritar…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Nicbac Prod SRL si Madalin Ionut Farcas au preluat companiile Integra SRL si Integra Trading Meat SRL, arata un comunicat transmis luni de institutie. Autoritatea precizeaza ca societatea Nicbac este activeaza in sectorul productiei…