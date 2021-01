Consiliul Concurenței a sancționat cu amenzi in valoare totala de 129.684.823 lei (aproximativ 26,6 milioane euro) 31 de companii care iși desfașoara activitatea pe piața comercializarii masei lemnoase din Romania. In cadrul acestei investigații, Autoritatea de concurența a analizat mai multe licitații organizate de catre diverși administratori sau proprietari de fond forestier in perioada 2011-2016 […] Articolul Consiliul Concurenței a amendat cu peste 26 de milioane de euro mai multe companii care comercializau masa lemnoasa a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .