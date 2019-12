Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurenței a sancționat cu 6,3 milioane lei (aprox. 1,3 milioane euro) distribuitorul de gaze naturale Premier Energy SRL, in calitate de succesor legal al companiei Gaz Sud SA, pentru abuz de poziție dominanta in zonele pentru care a detinut licenta de distributie, potrivit Mediafax.Prin…

- Furnizorii de servicii de Internet si comunicatii electronice, reuniti in ANISP, acuza RCS&RDS de abuz de pozitie dominanta din cauza refuzului acestei societati de a accepta interconectarea retelelor de Internet (peering IP) in conditii echitabile si intentioneaza sa ceara Consiliului Concurentei…

- Poprirea a fost inființata inca din august, potrivit g4media.ro, iar de atunci compania are conturile blocate, toți banii primiți de la operatorii aerieni neputand fi utilizați de Romatsa. "Potrivit regulilor europene, daca Romatsa nu poate face dovada viabilitații financiare in 2020 pierde licența…

- Comisia Europeana a decis ca ajutorul de stat acordat companiei CFR Marfa in 2013, in mandatul lui Victor Ponta, a fost ilegal, iar statul roman va trebui sa recupereze circa 400 de milioane de euro, a declarat, luni, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, in cadrul unei conferinte…

- Distribuitorul de energie E-Distributie Muntenia a anuntat joi ca desfasoara pana la finalul anului proiecte de investitii in valoare de 66 milioane de lei in retelele de inalta tensiune din Bucuresti, Ilfov si Giurgiu, pentru a imbunatati calitatea serviciului de distributie de electricitate si siguranta…

- Consiliul Concurenței analizeaza tranzacția prin care AIK Energy LTD preia compania Valahia Gaz SRL, inforrmaza un comunicat al autoritații, potrivit Mediafax.Parțile implicate in operațiunea de concentrare economica sunt active in sectorul gazelor naturale, desfașurand activitați de furnizare…