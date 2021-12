Stiri pe aceeasi tema

- ”Bursa de Valori Bucuresti ( BVB ) informeaza ca marti , 2 8 dece mbrie, o noua emisiune de obligatiuni MW Green Power Export , producator de energie electrica fotovoltaica, intra la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al Bursei . Noua emisiune de obligatiuni, in valoare…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere pe majoritatea indicilor sedinta de luni, cu tranzactii in valoare de 50,1 milioane de lei (10,1 milioane de euro). Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,55%, pana la valoarea de 12.448,01 puncte, iar BET-Plus, care arata evolutia celor…

- Ocean Credit, companie care ofera produse financiare nebancare in Romania, a debutat astazi, 3 noiembrie, cu obligațiuni in valoare de 1,86 milioane de euro la Bursa de Valori București. Obligațiunile se tranzacționeaza pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare sub simbolul bursier OCIFN26E, iar fondurile…

- Obligatiunile Ocean Credit IFN, in valoare de 1,86 milioane de euro, vor intra la tranzactionare pe piata de capital din Romania pe data de 3 noiembrie, informeaza Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Potrivit sursei citate, obligatiunile se vor tranzactiona pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare…

- In primul semestru al anului 2021, indicii Bursei de Valori București au avut o evoluție pozitiva, cu valori superioare celor inregistrate anterior pandemiei COVID-19. Indicele BET, de referința pentru piața locala de capital, ce surprinde evoluțiile celor mai tranzacționate companii de pe piața reglementata…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere sedinta de miercuri, cu tranzactii in valoare de 84,22 milioane de lei (15,90 milioane de euro). Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,06%, pana la valoarea de 12.745,39 puncte, iar BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de…

- Bursa de Valori București (BVB) informeaza ca marți, 12 octombrie, obligațiunile companiei poloneze Aforti Holding in valoare de 2 milioane de lei intra la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) sub simbolul bursier AFH25. Aforti Holding, companie inregistrata in Polonia,…

- “Bursa de Valori Bucuresti informeaza ca marti , 12 octombrie, obligatiunile companiei polone ze Aforti Holding in valoare de 2 milioane de lei intra la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranza ctionare (SMT) sub simbolul bursier A FH25 “, anunta bursa. Aforti Holding , companie inr egistrata…