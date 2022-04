Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aloca 45 de milioane de lei din Fondul de rezerva pentru recuperarea cheltuielilor cu cazarea pentru cetatenii romani care gazduiesc refugiati ucraineni, a anuntat, vineri, prim-ministrul Nicolae Ciuca.

- Industria noastra de aparare nu s-a prea putut lauda in ultimul timp cu performante economico-financiare iesite din comun. Si-a spus cuvantul in aceasta privinta, parca neglijand intentionat standardele NATO si ale UE, nealocarea de fonduri suficiente pentru retehnologizarea si modernizarea fluxurilor…

- Proiectul de modificare a Legii pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice a fost aprobat cu 80 de voturi ale deputaților. La propunerea Comisiei drepturile omului și relații interetnice, proiectul a fost votat in doua lecturi. Scopul acestuia…

- Activele nete ale fondurilor deschise de investitii locale s-au situat la o valoare de aproximativ 22,3 miliarde lei in ianuarie, in scadere cu 0,7% comparativ cu luna precedenta, potrivit unui raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- De asemenea, conducerea ASF a mai aprobat Proiectul de Regulament privind Fondul de compensare a investitorilor ( proiectul va fi publicat pe site-ul ASF, pentru consultare publica, timp de 10 zile ). Alte acte aprobate de ASF: Aprobarea domnului Jorg Karsten Menzer pentru un nou mandat in calitate…

- Executivul a aprobat, in ședința de guvern, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor, proiectul de lege privind modificarea si completarea Legii nr. 121/2019 referitoare la evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental. Proiectul de lege are drept scop transpunerea in legislația naționala…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara ASF a inaintat Ministerului Finantelor o propunere de Hotarare de Guvern ce vizeaza politele RCA.Mai exact, ASF solicita ca pretul la politele RCA sa fie limitat la nivelul tarifelor de referinta pentru o perioada de 6 luni. ldquo;In urma analizelor realizate cu…

- Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a adoptat miercuri decizii privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate – asigurari, piata de capital si pensii private, intre care si numirea lui Octavian-Marius Ratiu ca membru al Consiliului de Administratie al Aegon Pensii…