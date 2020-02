Stiri pe aceeasi tema

- Henk Paardekooper are o experiența de aproape 30 de ani in sectorul bancar internațional, in cadrul Royal Bank of Scotland și ABN AMRO, care include coordonarea unor activitați de divizie, naționale și regionale, precum și gestionarea unor active și portofolii in regiuni și pe piețe foarte diverse,…

- Comisia Tehnica a FRH a facut astazi trei propuneri pentru funcția de antrenor principal al echipei naționale feminine.Horațiu Pasca, Ovidiu Mihaila si Bogdan Burcea sunt cei trei tehnicieni propusi in funcția de selecționer. Horațiu Pasca e declinat oferta. Joi, in cadrul Consiliului…

- Niculae Havrilet a renuntat, marti, la functia de membru al Consiliului de Administratie al companiei Electrica, pe care o detinea din februarie 2019, ca urmare a desemnarii sale in postul de secretar de stat in cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. Conform unui…

- Ioan Petru Caprariu a fost revocat din functia de presedinte al Casei Nationale de Pensii, in locul acestuia fiind numit Laurentiu Tent. Potrivit unei decizii a premierului publicata in Monitorul Oficial, Ioan Petru Caprariu a fost revocat din functia de presedinte al Casei Nationale de Pensii Publice,…

- Prin Adresa primita la societate cu nr. 273 04.12.2019, Busu Cristian a renuntat din motive personale la mandatul de presedinte si membru al Consiliului de Administratie al Societatii S.C. Flaros SA. In sectiunea Docuemnte , puteti consulta demisia lui Busu Cristian la mandatul de presedinte si membru…