Consiliul aprobă noi norme pentru perioada 2021-2030: UE reformează schema de comercializare a certificatelor verzi Recent, Consiliul UE a aprobat in mod formal reforma sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) pentru perioada de dupa 2020. Astfel, potrivit unui document al CE, „directiva ETS revizuita reprezinta un pas important pentru UE in direcția realizarii obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera cu cel puțin 40% pana in 2030, astfel cum s-a convenit in temeiul cadrului de politici ale UE privind clima și energia pentru 2030 și de indeplinire a angajamentelor asumate in cadrul Acordului de la Paris“, se arata in document. Așadar, UE iși reformeaza sistemul de… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

