- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a declarat luni ca se asteapta la o "confruntare" cu omologii sai din UE la Bruxelles, ca urmare a criticilor aduse recentului turneu al premierului ungar, Viktor Orban, la Moscova si Beijing. Șeful diplomației de la Budapesta spune ca aceste critici nu sunt…

- Micul aducator al pacii in lume a reușit sa enerveze grav Parlamentul European.Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei, a lansat așa-numitele „misiuni de pace” nemandatate de UE catre Kyiv, Moscova, Beijing și Washington. Aceste inițiative au starnit controverse și critici vehemente in randul membrilor…

- Țarile UE ar putea raspunde vizitei premierului ungar Viktor Orban la Moscova prin boicotarea reuniunilor miniștrilor organizației care sint organizate de Budapesta. Acest lucru este relatat de ziarul Politico. Unii ambasadori ai UE au amenințat Ungaria cu "consecințe reale" daca Orban continua sa faca…

- Ungaria a anulat o intalnire prevazuta pentru luni la Budapesta intre ministrul de externe al Germaniei si omologul sau maghiar, a anuntat vineri un oficial al Ministerului german de Externe, care s-a declarat "uluit" si a spus in acelasi timp ca este nevoie de o discutie "serioasa si onesta" dupa ce…

- Ungaria, ca tara suverana, va ignora criticile UE in urma vizitei premierului ungar, Viktor Orban, la Moscova pentru discutii cu presedintele rus, Vladimir Putin, despre solutionarea pasnica a razboiului in Ucraina, a declarat vineri ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, care l-a insotit pe seful…

- Premierul Ungariei Viktor Orban, a carui tara detine presedintia prin rotatie a Consiliului Uniunii Europene, a sosit marti dimineata la Kiev pentru discutii cu presedintele Volodimir Zelenski, a anuntat Bertalan Havasi, seful biroului de presa al premierului ungar, citat de MTI. Potrivit oficialului,…

- In contextul ascensiunii extremei drepte in Europa, Ungaria populistului Viktor Orban, un apropiat al Kremlinului, urmeaza sa preia presedintia UE la 1 iulie. Este o perspectiva care provoaca ingrijorare la Bruxelles, dat fiind numarul tot mai mare de dispute pe care le are cu Budapesta. Va fi Viktor…

- Seful diplomatiei din Ungaria, Peter Szijjarto, aflat luni in vizita in Tunisia, nu s-a ferit sa critice politica Bruxelles-ului si a declarat ca viitoarea presedintie ungara a UE se va desfasura intr-o perioada plina de pericole, iar dintre acestea, presiunea migratiei asupra continentului european…